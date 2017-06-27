У Києві вибухнула автівка: водій загинув

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У Солом'янському районі столиці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль "Мерседес". Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За повідомленням, загинув водій авто.

У поліції додали, що вибух стався близько 8:15.

Копирайт изображения Оксана Блищик

На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі та рятувальники.

Користувачі у соцмережах відзначають, що вибух був надзвичайно сильний.

Про його причину поки що не повідомляють.

Копирайт изображения Оксана Блищик

Вулиці Солом'янська та Олексіївська через інцидент частково перекриті. Як видно з камер відеоспостереження, на цих вулицях видно скучпення автомобілів, проїзд ускладнений.