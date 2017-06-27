У Києві вибухнула автівка: водій загинув
У Солом'янському районі столиці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль "Мерседес". Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.
За повідомленням, загинув водій авто.
У поліції додали, що вибух стався близько 8:15.
На місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи, експерти-криміналісти, вибухотехніки, лікарі та рятувальники.
Користувачі у соцмережах відзначають, що вибух був надзвичайно сильний.
Про його причину поки що не повідомляють.
Вулиці Солом'янська та Олексіївська через інцидент частково перекриті. Як видно з камер відеоспостереження, на цих вулицях видно скучпення автомобілів, проїзд ускладнений.