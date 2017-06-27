Білий дім: нові санкції проти Росії ухвалили з порушеннями
Сенат США ухвалив закон про нові санкції проти Росії із порушенням процедури, тому зараз цього закону фактично немає. Так на брифінгу у Білому домі заявив його речник Шон Спайсер.
За його словами, у Конгресі намагаються виправити це.
Відповідаючи на запитання про те, чи підтримують в адміністрації президента Трампа новий пакет санкцій, він сказав: "Це залежить від того, як виглядатиме закон. Я не коментуватиму гіпотетичних речей".
У пана Спайсера також запитали, чи підтримує Дональд Трамп обмежувальні заходи проти Росії взагалі. У відповідь він сказав, що президент США надає перевагу "тихій дипломатії", тому у Білому домі не вдаватимуться у деталі, доки там не готові оголосити щось офіційно.
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У середині червня Сенат схвалив законопроект, що передбачає посилення чинних санкцій щодо кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі.
Текст законопроекту також ускладнює для президента США можливе одноосібне скасування санкцій.
"У законопроекті Сенату є деякі положення, які могли б безпрецедентно погіршити здатність казначейства застосовувати інструментарій санкцій", - ідеться в анонімному листі, поширеному зі Білого дому, який цитує агенція Reuters.
Співавтор закону про санкції - голова Комітету з питань зовнішніх відносин Сенату Боб Коркер - сподівається, що процедурні питання вдасться вирішити впродовж найближчих днів.
Перш, ніж потрапити на підпис до Дональда Трампа, документ повинен пройти схвалення у палаті представників Конгресу США, більшість в якій мають Республіканці - як і президент США.
Окрім нових санкцій Сенату, минулого тижня міністерство фінансів США оголосило про нові санкції щодо Росії - у той час, як у Білому домі відбувалася зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.
Після свого обрання взимку Дональд Трамп заявляв про можливість зняття санкцій з Росії.
Пізніше, однак, він сказав, що "про це говорити зарано", зазначивши лише, що хоче "гарних стосунків" із Росією і Володимиром Путіним.