Білий дім: нові санкції проти Росії ухвалили з порушеннями

Копирайт изображения Mark Wilson/Getty Image caption Речник не дав чіткої відповіді на запитання про те, чи підтримає Дональд Трамп нові санкції

Сенат США ухвалив закон про нові санкції проти Росії із порушенням процедури, тому зараз цього закону фактично немає. Так на брифінгу у Білому домі заявив його речник Шон Спайсер.

За його словами, у Конгресі намагаються виправити це.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримують в адміністрації президента Трампа новий пакет санкцій, він сказав: "Це залежить від того, як виглядатиме закон. Я не коментуватиму гіпотетичних речей".

У пана Спайсера також запитали, чи підтримує Дональд Трамп обмежувальні заходи проти Росії взагалі. У відповідь він сказав, що президент США надає перевагу "тихій дипломатії", тому у Білому домі не вдаватимуться у деталі, доки там не готові оголосити щось офіційно.

У середині червня Сенат схвалив законопроект, що передбачає посилення чинних санкцій щодо кількох секторів російської економіки після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі.

Текст законопроекту також ускладнює для президента США можливе одноосібне скасування санкцій.

"У законопроекті Сенату є деякі положення, які могли б безпрецедентно погіршити здатність казначейства застосовувати інструментарій санкцій", - ідеться в анонімному листі, поширеному зі Білого дому, який цитує агенція Reuters.

Співавтор закону про санкції - голова Комітету з питань зовнішніх відносин Сенату Боб Коркер - сподівається, що процедурні питання вдасться вирішити впродовж найближчих днів.

Перш, ніж потрапити на підпис до Дональда Трампа, документ повинен пройти схвалення у палаті представників Конгресу США, більшість в якій мають Республіканці - як і президент США.

Окрім нових санкцій Сенату, минулого тижня міністерство фінансів США оголосило про нові санкції щодо Росії - у той час, як у Білому домі відбувалася зустріч президента Дональда Трампа з президентом України Петром Порошенком.

Після свого обрання взимку Дональд Трамп заявляв про можливість зняття санкцій з Росії.

Пізніше, однак, він сказав, що "про це говорити зарано", зазначивши ‎лише, що хоче "гарних стосунків" із Росією і Володимиром Путіним.