Коефіцієнти та спецумови - особливості вступної кампанії-2017

Копирайт изображения UNIAN Image caption ЗНО завершилося, починається вступна кампанія

Окрім результатів зовнішнього незалежного оцінювання на шанси цьогорічних абітурієнтів вступити до вишу впливатимуть регіональний, галузевий і сільський коефіцієнти - про це повідомила міністр освіти й науки Лілія Гриневич.

Також, за її словами, низка випускників шкіл матимуть переваги.

Зокрема, особливі умови створять для потенційних абітурієнтів із Криму.

У вівторок міністр підбила підсумки ЗНО, а також розповіла про деталі й особливості цьогорічної вступної кампанії.

У межах норми

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання пройшли майже на 10% менше абітурієнтів, ніж минулого.

"Це пов'язано з демографічною ситуацією, а також із тим, що цьогоріч ми приймаємо сертифікати 2016 року", - сказала пані Гриневич.

За її словами, загалом ЗНО "пройшло без подій, які вибиваються за межі норми".

Міністр додала, що цього року більше учасників подолали поріг "склав-не склав" під час тестування з української мови (у 2016 не склали 9%, у 2017 - приблизно 7,5%).

Окрім цього, наголосила вона, немає жодних підстав говорити про провальне ЗНО з української мови та літератури цього року, як написали деякі видання.

"Часто посилаються на те, що минулого року було більше дітей, які отримали 200 балів з української мови та літератури, а цього року таких дітей лише 5, але це дуже відносні показники", - сказала Лілія Гриневич.

Календар кампанії

Цього року вступники подають заяви виключно в електронній формі, зазначили у міністерстві. Подати заяви у паперовій формі можуть лише люди із дуже стислого переліку, опублікованого на сайті міністерства.

Електронну заяву та усі необхідні документи можна подати через особистий електронний кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua (зараз він не працює).

Реєстрація електронних кабінетів почнеться 29 червня.

Немає необхідності 29 червня усім вступникам обов'язково зареєструвати свій електронний кабінет Лілія Гриневич, Міністр освіти

"Це триватиме досить довго, буде на все час. Немає потреби 29 червня усім вступникам обов'язково зареєструвати свій електронний кабінет", - наголосила Лілія Гриневич.

Кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності, додала вона: "Це можуть бути як заяви до одного університету, так і дев'ять заяв у різні навчальні заклади. Ми обмежуємо не вишами, а спеціальностями, щоб діти профорієнтувалися і ретельніше обирали спеціальності, на яких хочуть навчатися".

Приймання заяв на бакалаврат розпочнеться 12 липня.

Кінець приймання для тих, хто поступає на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів - 20 липня, тільки на основі сертифікатів ЗНО - 26 липня.

24 липня мають оголосити списки людей, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотами, а формування рейтингового списку вступників за результатами ЗНО триватиме до 1 серпня.

Зарахування на бюджет - до 7 серпня, на контракт - до 30 вересня.

Робота над держзамовленням все ще триває, перелік бюджетних місць обіцяють оголосити впродовж наступних двох тижнів.

Мотивація на місцях

Однією з основних особливостей цьогорічної вступної кампанії стануть коефіцієнти.

"Конкурсний бал балансується через регіональний, галузевий і сільський коефіцієнти шляхом множення цих коефіцієнтів на здобутий результат", - пояснила міністр.

Регіональний коефіцієнт, за її словами, становить 1 для ВНЗ, які розташовані у Києві, 1,1 - у Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. У Донецькій та Луганській областях - 1,3, на решті території України - 1,2.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Випускники сільських шкіл матимуть підвищений коефіцієнт

"Таким чином ми мотивуємо наших абітурієнтів, щоб вони зважили, чи варто обов'язково їхати до Києва, чи можна все ж навчатися ближче до місця проживання, тому що серед регіональних університетів ми також маємо хороші навчальні заклади", - зазначила Лілія Гриневич.

Галузевий коефіцієнт, за її словами, покликаний мотивувати подавати заяви за пріоритетними інженерними та природничими спеціальності. Він може становити до 1,03.

Сільський коефіцієнт має підтримати дітей з сільської місцевості. Для цього вони повинні не лише завершувати сільську школу, але й жити в селі.

"Ми розуміємо, що нині, на жаль, не можемо створити рівного доступу до якісної освіти у селі і в місті. Ми працюємо над цим дуже серйозно - це проект опорних шкіл. Але наразі сільську молодь потрібно підтримати", - розповіла керівниця міносвіти.

Коефіцієнт для жителів сіл становить 1,2.

Щодо мінімальних прохідних балів, то виші тепер можуть встановлювати їх самостійно, стверджують у міносвіти.

При цьому, як зазначив директор департаменту вищої освіти Олег Шаров, цей поріг не може бути меншим за 100 балів.

Особливі можливості

Для деяких абітурієнтів також передбачені спеціальні умови участі в конкурсі.

Приміром, інваліди війни, чорнобильці, маломобільні особи з інвалідністю можуть потрапити на навчання за співбесідою.

За іспитами, а не ЗНО, можуть потрапити до вишів учасники бойових дій АТО, звільнені після 30 листопада 2016 року, сироти та прирівняні до них, а також ті, хто мав захворювання, що завадили скласти тести.

Іспити також можуть обрати жителі тимчасово непідконтрольних та окупованих територій, у тому числі Криму.

"Але якщо вони ідуть за ЗНО, то мають доступ до всіх вишів Україні на рівні з рештою", - зазначила пані Гриневич.

Додатковим правом вступати за іспитами, за її словами, можна скористатися через так звані центри "Донбас - Україна" і "Крим - Україна". Вони розташовані в уповноважених вишах по всій країні - у сумі їх майже 30.

Окрім того, додаткові можливості створені у Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях, де люди із цієї категорії пільгово можуть поступати до усіх ВНЗ: "Ми можемо гарантувати, що кожен, хто приїде і підтвердить готовість вступати до ВНЗ за знаннями, зможуть відповідно отримати місце державного замовлення".

За словами Лілії Гриневич, це ще одне заохочення для вступників з Криму.

Молоді люди, які здобудуть освіту в Україні, будуть активними реінтеграторами цих територій Лілія Гриневич, Міністр освіти

"Ми мусимо їм допомагати, тому що переконані, що саме ці молоді люди, які здобудуть освіту в Україні, будуть активними реінтеграторами цих територій до цілісної незалежної України", - зазначила міністр.

Ветерани АТО мають квоти на вступ і право на безкоштовне проживання у гуртожитках. Їхні діти - право першочергового зарахування і переведення на бюджет, але для цього вони мають спершу вступити на контакт, "і коли буде така можливість, вони зможуть перевестися на бюджет".

Діти загиблих учасників АТО мають беззаперечне право на навчання на бюджеті.

"Їхнє завдання лише вступити до вишу, тобто успішно скласти ЗНО", - сказала Лілія Гриневич.