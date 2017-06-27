Гужва вийшов із СІЗО

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Головний редактор видання "Cтрана.ua" Ігор Гужва вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятора. Про це повідомили на його сайті.

Вийшовши з СІЗО, медійник заявив, що, за його інформацією, влада готує ще дві кримінальних справи: одну - персонально проти нього, а другу - проти редакції видання.

У суботу Ігоря Гужву арештували із можливістю застави у 544 тисячі гривень. Прокуратура просила про 3 мільйони гривень.

Напередодні заступниця головного редактора видання Світлана Крюкова внесла заставу.

Ігоря Гужву підозрюють у тому, що він "вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на чинного політика".

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що головреда підозрюють ще й у несплаті податків у особливо великих розмірах.

Сам Гужва сказав, що обшук в редакції та його затримання - "спланована провокація".

Він вже не вперше має проблеми відтоді, як розпочав кар'єру в медіабізнесі.

У липні 2015 року його затримували за звинуваченнями у несплаті податків, а на адресу щоденної газети, що входила до заснованого ним холдингу, лунала критика через нібито проросійську чи проопозиційну спрямованість.

Ігор Гужва відкидає будь-які звинувачення і стверджує, що влада чинить на нього тиск.