Журналісти CNN звільнилися після статті про зв'язки Трампа з Росією

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Троє журналістів CNN звільнилися через те, що з сайту американського каналу зняли їхній матеріал про зв'язки одного з радників президента США Дональда Трампа з керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

РФПІ - це фонд, створений для прямих інвестицій в перспективні російські компанії спільно з провідними інвесторами світу. Його заснував уряд Росії у 2011 році.

Про звільнення журналістів повідомив CNN. З телеканалу пішов автор статті Томас Френк, редактор відділу розслідувань Ерік Ліхтблау і керівник відділу Лекс Харіс.

"У п'ятницю CNN відмовився від історії, опублікованої моєю командою. Як виконавчий редактор цієї команди, я пішов у відставку, - сказав пан Харіс у своїй заяві. - Я працюю з CNN з 2001 року і я впевнений в одному: це новинна організація, яка цінує точність і справедливість понад усе".

Що трапилося з матеріалом

Керівництво CNN твердить, що внутрішнє розслідування показало, що при публікації тексту не дотримувалися стандартні редакційні процеси.

Про те, що сенат США розслідує "зв'язки РФПІ з командою Трампа", каналу розповіло одне анонімне джерело.

Перед публікацією тексти, які ґрунтуються на повідомленнях анонімних співрозмовників, як правило, розглядають кілька відділів, зокрема фактчекери, експерти зі стандартів журналістики і юристи.

Цього разу робочий процес був порушений, і це турбує керівників CNN, йдеться в повідомленні каналу.

На зборах співробітників каналу журналістам відділу розслідувань повідомили, що видалення матеріалу не означає, що факти, наведені в ньому, помилкові.

Про які зв'язки Трампа з РФПІ повідомив CNN

Телеканал CNN опублікував текст про розслідування зв'язків команди Трампа з РФПІ 23 червня. У матеріалі йшлося про те, що приводом для розслідування стала зустріч гендиректора РФПІ Кирила Дмитрієва з одним з представників передвиборного штабу Трампа Ентоні Скарамуцці.

Як повідомляли співрозмовники CNN, зустріч відбулася 16 січня, за чотири дні до інавгурації президента США.

Журналісти стверджували, що два сенатори від Демократичної партії США попросили міністерство фінансів з'ясувати, чи обіцяв Скарамуцці зняти антиросійські санкції, "що допомогло б залучити більше іноземних інвестицій в Росію".

"Дмитрієв підійшов до мене в ресторані привітатися, і я був привітний з ним. Нічого більше", - заявив Скарамуцці журналістам CNN.

Після вилучення матеріалу з сайту CNN, на його місці з'явилося повідомлення від редакції: "[Опублікований] матеріал не відповідає редакційним стандартам CNN, його видалили. Посилання на матеріал не працює. CNN просить вибачення у пана Скарамуцці".

Розмови про змову між командою Трампа і російськими чиновниками під час виборів в США переслідують главу держави усі перші п'ять місяців його перебування на посаді президента.

Американські слідчі вивчають, чи не вплинули російські хакери на виборчі системи американських штатів, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти.

Москва заперечує, що причетна до хакерських атак у США.