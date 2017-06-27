Вибух машини у Києві розслідують як теракт

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Внаслідок вибуху автомобіля у Києві загинув військовослужбовець Збройних сил України 1978 року народження. Про це повідомив речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він також озвучив ймовірну причину вибуху. "На даний час, схоже, що спрацював вибуховий пристрій", - заявив речник МВС.

"Картина злочину свідчить про те, що це спланований терористичний акт", - додав пан Шевченко.

Справу розслідуватимуть за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Розслідування, скоріше за все, вестиме військова прокуратура, додав пан Шевченко.

Він також повідомив, що через інцидент зовсім незначні поранення отримав чоловік, який був у тому районі під час вибуху.

Водночас у поліції столиці кажуть, що внаслідок вибуху також постраждала киянка, 1990 року народження. "Жінку доставили у лікарню, де їй надають необхідну медичну допомогу. За попередніми даними медиків, у неї - осколкові поранення ніг, її життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Вибух стався у вівторок близько 8:15 в Солом'янському районі на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська. Це був автомобіль "Мерседес".