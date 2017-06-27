Нафтогаз сплатив до держбюджету дивіденди за 2016 рік

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НАК "Нафтогаз України" перерахував до державного бюджету дивіденди за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн, повідомили в компанії.

"Це рекордна сума, яку було сплачено в бюджет державною компанією у вигляді дивідендів за всю історію незалежності України", - зазначили в прес-службі.

Крім того, "Нафтогаз" перерахував до бюджету авансові внески з податку на прибуток, нараховані на суму дивідендів, у розмірі 2,4 млрд грн.

"Нафтогаз України" в 2016 році отримав 22,5 млрд грн чистого прибутку, тоді як у 2015 році компанія отримала 35 млрд грн чистого збитку. Дохід холдингу в 2016 році виріс на 48% - до 192,8 млрд грн.

"Нафтогаз України" є державною компанією і зміг наростити свій прибуток лише після підвищення тарифів на газ, які потягли за собою підвищення комунальних тарифів.

До підвищення тарифів "Нафтогаз" мав багатомільярдний дефіцит, який покривався за рахунок дотацій з бюджету.

Підвищення тарифів потягло за собою потребу у збільшенні бюджетних витрат на комунальні субсидії. Якщо у 2015 році на це було виділено 18 млрд грн, то у 2016 ця сума зросла із 35 до 42 млрд. грн, а у бюджет 2017 року було закладено вже 47 млрд грн.