Єврокомісія оштрафувала Google на рекордні 2,42 млрд євро

Копирайт изображения Google Image caption Комісія вирішила, що корпорація віддає перевагу іншим продуктам Google під час формування результатів пошуку

Європейська комісія оштрафувала Google на 2,42 млрд євро за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу.

Комісія вирішила, що корпорація зловживає своїм панівним становищем на ринку пошукових систем і віддає перевагу іншим продуктам Google під час формування результатів пошуку.

На те, щоб припинити "незаконні дії", Google має 90 днів. В іншому разі корпорацію оштрафують на суму, еквівалентну 5% середньодобового обороту материнської компанії Alphabet.

Штраф, призначений Google, став рекордним з-поміж антимонопольних справ.

До цього найбільший штраф був призначений компанії Intel 2009 року. Він склав 1 млрд євро.

У Google заявили, що не згодні з рішенням Єврокомісії і розглядають можливість його оскарження.

Європейська комісія займалася розслідуванням справи проти Google з 2010 року.

Розслідування ініціювали після скарг, які надійшли зокрема від корпорації Microsoft.