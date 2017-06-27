Через хакерську атаку у Борисполі можуть затримувати рейси
Через хакерську атаку в аеропорту "Бориспіль" можливі затримки рейсів - про це повідомив перший заступник гендиректора летовища Євгеній Дихне.
"Сьогодні в аеропорту і в декількох великих підприємствах державного сектора позаштатна ситуація - спам-атака. Наші IT-служби намагаються спільними зусиллями врегулювати ситуацію", - написав він на Facebook.
Офіційний сайт аеропорту і табло з розкладом рейсів не працюють, додав він. Актуальну інформацію про час вильоту можна прочитати тільки на табло в зоні вильоту в терміналі D.
"Перед виїздом в аеропорт уточнюйте інформацію про рейс у вашій авіакомпанії або туристичного оператора. Перепрошуємо і просимо бути максимально толерантними!" - додав пан Дихне.
Речниця аеропорту "Київ" у Жулянах Галина Богданенко у коментарі телеканалу "112.ua" також підтвердила спробу хакерської атаки на на їхнє підприємство, але усі рейси, за її словами, відбуваються за розкладом, аеропорт працює у звичному режимі.
У вівторок десятки українських компаній заявили про хакерську атаку. Проблеми зокрема відчули Київський метрополітен, Ощадбанк, "Нова Пошта", компанії "Київенерго" та "Укренерго".
Нацбанк оприлюднив заяву, в якій попередив банки про "зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом".