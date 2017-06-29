Початок вступної кампанії в Україні затримали через кібератаки

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У четвер, 29 червня, в Україні починають приймати заяви абітурієнтів на вступ до вищих навчальних закладів.

Однак через масштабну кібератаку, від якої постраждали державні та приватні установи в Україні й інших країнах, з міркувань безпеки міносвіти запровадило тимчасові обмеження в роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Це стосується й особистого електронного кабінету вступника, через який можна подати заяву на вступ.

Доступ до особистих кабінетів обіцяють відкрити після 12:00.

"Наразі ризики, пов'язані зі згаданою кібератакою, мінімізовані", - йдеться у повідомленні міністерства.

Цього року вступники подають заяви виключно в електронній формі, зазначили у міністерстві. Подати заяви у паперовій формі можуть лише люди із дуже стислого переліку, опублікованого на сайті міністерства.

Електронну заяву та усі необхідні документи можна подати через особистий електронний кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua (зараз він не працює).

"Це триватиме досить довго, буде на все час. Немає потреби 29 червня усім вступникам обов'язково зареєструвати свій електронний кабінет", - наголосила міністр Лілія Гриневич.

Кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності.

"Це можуть бути як заяви до одного університету, так і дев'ять заяв у різні навчальні заклади", - додала керівниця міносвіти.

Особливістю цьогорічної вступної кампанії є запровадження регіонального, галузевого і сільського коефіцієнтів, а також спецумови для певних категорій абітурієнтів - докладно про це у матеріалі ВВС Україна "Коефіцієнти та спецумови - особливості вступної кампанії-2017".