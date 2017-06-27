Прокуратура завершила розслідування вбивства Бузини

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Прокуратура Києва повідомила, що завершила досудове розслідування вбивства журналіста Олеся Бузини.

Про це офіційно повідомили підозрюваним Андрію Медведьку і Денису Поліщуку та надали їм доступ для ознайомлення з матеріалами, зазначила прес-служба прокуратури.

Їх звинувачують за статтями про умисне вбивство, вчинене за змовою групою осіб, та про незаконне зберігання зброї.

Після того, як сторони ознайомляться із матеріалами, обвинувальний акт передадуть до суду.

Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року в Києві.

Двох підозрюваних - Андрія Медведька та Дениса Поліщука - затримали у червні 2015 року, але згодом відпустили під домашній арешт.