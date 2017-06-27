Парубій: перейменування двох областей - на порядку денному Ради

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Перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей в рамках закону про декомунізацію є в порядку денному Верховної Ради, сказав спікер парламенту Андрій Парубій.

Втім, за його словами, ці зміни потребують внесення змін до конституції України.

"Ці зміни вже ініційовані. Наскільки мені відомо, вже є законопроект... І потрібно його прискорити, щоб привести у відповідність не тільки міста, а й області України", - цитує пана Парубія агенція "Інтерфакс".

Декомунізація в Україні розпочалась з весни 2015 року, коли Верховна Рада ухвалила так званий "декомунізаційний пакет" з п'яти документів. Саме це поклало початок офіційній хвилі перейменувань і демонтажів.

До 21 лютого 2016 року Верховна Рада мала перейменувати усі населені пункти, які підпадали під закон про декомунізацію.

Станом на січень 2017 року в Україні демонтували 1320 пам'ятників Леніну. Також перейменували понад 50 тисяч об'єктів - міст, селищ і вулиць.