Великі українські компанії заявили про хакерську атаку
Низка українських державних та приватних компаній і банків у вівторок заявили, що на них здійснена хакерська атака. Серед них, зокрема, Київський метрополітен, Ощадбанк, підприємство "Нова Пошта", а також компанії "Київенерго" та "Укренерго".
Метрополітен столиці повідомив, що через атаку заблокована функція оплати проїзду банківськими картками.
Ощадбанк також заявив, що обмежив деякі послуги через атаку.
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У "Новій пошті" кажуть про "масовану атаку вірусом "Petya.A" на інформаційні системи та контакт-центр компанії у Києві. Це призвело до "тимчасової неможливості обслуговування клієнтів".
Схожі повідомлення оприлюднили і компанії "Укренерго" та "Київенерго".
"Були деякі проблеми з роботою комп'ютерів. Але в цілому все стабільно і контрольовано. Висновки щодо інциденту можна буде зробити за підсумками внутрішнього розслідування", - повідомили в "Укренерго".
Національний банк України оприлюднив заяву, в якій попередив банки про "зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом".
"Наразі у фінансовому секторі посилено заходи безпеки та протидії хакерським атакам усіх учасників фінансового ринку", - наголосили в НБУ.
Не працює також офіційний сайт українського уряду.
Про атаку заявили також мережа запровок WOG, аеропорт "Бориспіль" та низка українських ЗМІ.
Про атаку хакерів надходять повідомлення і з Росії. Зокрема про напад повідомила російська нафтова компанія "Роснефть".
"На сервери Компанії здійснена потужна хакерська атака. Ми сподіваємося, що це ніяк не пов'язано з поточними судовими процедурами", - йдеться у Twitter компанії.