Матіос: основна версія вибуху авто у Києві - російський слід
Основна версія слідства у справі про вибух авто у Києві, в якому загинув співробітник розвідки Міноборони, полковник Максим Шаповал, - це "російський слід", заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Основна версія слідства - російський слід. Інші деталі розслідування будемо намагатися в рамках дозволеного і можливого коментувати з певною періодичністю", - сказав пан Матіос.
Він додав, що до розслідування справи залучена "максимальна кількість всіх фахівців і правоохоронних органів".
За словами пана Матіоса, загиблий був "командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт".
"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав пан Матіос.
Максим Шаповал 1978 року народження.
Він був батьком двох дітей, додав військовий прокурор.
З початку року на території України було вчинено 10 злочинів з використанням вибухівки, зазначив пан Матіос.
Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув у вівторок зранку у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська.
Подію кваліфікували як терористичний акт.
У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждала киянка 1990 року народження.
За допомогою до лікарів звернувся й чоловік 1946 року народження із осколковим пораненням підборіддя, який був поруч з машиною. Їм обом надали допомогу без подальшої госпіталізації, додали в поліції.