Матіос: основна версія вибуху авто у Києві - російський слід

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Основна версія слідства у справі про вибух авто у Києві, в якому загинув співробітник розвідки Міноборони, полковник Максим Шаповал, - це "російський слід", заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Основна версія слідства - російський слід. Інші деталі розслідування будемо намагатися в рамках дозволеного і можливого коментувати з певною періодичністю", - сказав пан Матіос.

Він додав, що до розслідування справи залучена "максимальна кількість всіх фахівців і правоохоронних органів".

За словами пана Матіоса, загиблий був "командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт".

"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав пан Матіос.

Максим Шаповал 1978 року народження.

Він був батьком двох дітей, додав військовий прокурор.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув у вівторок зранку у Солом'янському районі Києва

З початку року на території України було вчинено 10 злочинів з використанням вибухівки, зазначив пан Матіос.

Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув у вівторок зранку у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська.

Подію кваліфікували як терористичний акт.

У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждала киянка 1990 року народження.

За допомогою до лікарів звернувся й чоловік 1946 року народження із осколковим пораненням підборіддя, який був поруч з машиною. Їм обом надали допомогу без подальшої госпіталізації, додали в поліції.