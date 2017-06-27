РНБО посилює контртерористичний режим в Україні

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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) вирішила посилити контртерористичний та контррозвідувальний режим у Києві та інших регіонах України після убивства воєнного розвідника Максима Шаповала та на фоні масштабної кібератаки на українські установи і компанії.

Таке рішення ухвалили після наради секретаря РНБО Олександра Турчинова з керівниками безпекового й оборонного сектору країни, присвячену "протидії російським гібридним загрозам", повідомила прес-служба РНБО.

За словами пана Турчинова, останніми місяцями відбувається системна ескалація підривних заходів, "які реалізує РФ проти України у межах гібридної агресії".

"Сьогодні внаслідок терористичного акту в Києві було вбито одного з найкращих українських воєнних розвідників Максима Шаповала, який брав активну участь у захисті Української держави", - сказав пан Турчинов.

Він висловив переконання, що це вбивство було спрямоване на "залякування та дестабілізацію ситуації в державі" і "не випадково" збіглося у часі з масштабною кібератакою.

У вівторок внаслідок вибуху автомобіля у Солом'янському районі Києва загинув співробітник Головного управління розвідки міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

Цього ж дня десятки українських компаній і державних установ зазнали потужної хакерської атаки.