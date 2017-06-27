У Таїланді дівчині без ніг дали роботу з зарплатою $29 тис. на місяць

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Жителька Таїланду, якій у підлітковому віці ампутували обидві ноги, виграла конкурс на "найкращу роботу в країні".

Згідно з укладеним зі Світовим медичним шпиталем у Бангкоці шестимісячним контрактом, Нітчарі Пенеакчанасак отримуватиме один мільйон батів (29 тисяч доларів) на місяць.

На високооплачувану вакансію претендували понад 800 осіб, але адміністрація вибрала 21-річну Нітчарі.

Ім'я переможця конкурсу назвали під час телешоу "Найкраща робота в Таїланді".

За дівчину, яку втратила обидві ноги внаслідок нещасного випадку в 2011 році, вболівали тисячі глядачів.

Посада Нітчарі офіційно називається "спостерігач щастя". В її обов'язки входить спостереження за пацієнтами і спілкування з ними, щоб розпізнати приховані потреби хворих.

Їй також потрібно буде писати надихаючі історії в Facebook.

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"Я думаю, що перемогла на конкурсі, тому що була чесна перед собою. Я довела, що це саме те, що я люблю робити. Крім того, я пережила нещасний випадок і отримала унікальний досвід", - сказала Нітчарі в інтерв'ю ВВС.

У 2011 році дівчина-підліток впала з платформи метрополітену в Сінгапурі перед зустрічним поїздом і їй ампутували обидві ноги.

Перемога в конкурсі стала для неї несподіванкою, зізналася Нітчарі. "Я була дуже здивована, думала, що я занадто молода і недосвідчена порівняно з іншими кандидатами. Я дуже рада, тому що мені подобається спілкуватися з людьми, я мріяла стати психологом", - додала вона.

Зараз дівчина вивчає журналістику в університеті Бангкока.

"Вважається, що лікарі можуть лікувати тільки фізичні хвороби пацієнтів, але ми рідко знаємо, що у них на думці, - пояснив ВВС представник прес-служби лікарні. - Якщо ми зрозуміємо, чого вони потребують, і допоможемо їм, вони швидше одужають".

"Нітчарі пережила трагічну подію, яка перевернула її життя, але у неї дуже сильна воля. Вона продовжує спілкуватися з людьми і надихає їх на боротьбу. Ми пишаємося, що вона працює з нами", - сказав прес-секретар.