Нова атака вірусу спровокувала хаос по всьому світу

Копирайт изображения Screenshot Image caption За розблокування комп'ютерів вірус вимагає оплату в біткойнах, еквівалентну 300 доларам США

Компанії багатьох країн світу повідомили у вівторок про атаку вірусу, який вимагає викуп за відновлення даних. Чи не найбільше від цього нападу постраждали українські державні та приватні компанії.

Серед уражених також і британські фірми, зокрема рекламне агентство WPP.

У Британії розслідуванням чергового нападу хакерів займається Національне агентство із боротьби зі злочинністю.

В Україні вірус заразив комп'ютери кількох міністерств, енергетичних компаній, банків, ЗМІ, мобільних операторів, мереж заправок, київського аеропорту Бориспіль і київського метро.

Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.

У зв'язку з кібератакою, а також із вибухом у Києві, в якому загинув український розвідник Максим Шаповал, РНБО вирішила посилити контртерористичний режим у Києві та інших регіонах України.

Копирайт изображения TWITTER Image caption Найбільше від вірусу постраждали українські компанії і відомства

На думку експертів, шкідлива програма використовує ті ж слабкі місця, що і вірус Wannacry, який вивів з ладу тисячі серверів по всьому світу минулого місяця.

"Схоже, що це різновид шкідливого програмного забезпечення, яке з'явилося в минулому році", - вважає фахівець у сфері комп'ютерної безпеки професор Алан Вудворд.

Представник фірми Recorded Future, що спеціалізується на комп'ютерній безпеці, розповів ВВС, що за останні 12 місяців на багатьох форумах бачив шкідливу програму, виставлену на продаж.

"На форумах за неї просять всього 28 доларів США, - сказав Андрій Барисевіч. - Але ми не знаємо, чи використовується остання відома версія програми, чи її новий різновид".

На його думку, атаки не припиняться, тому що кіберзлочинці вважають цей бізнес дуже прибутковим.

"Південнокорейська хостингова компанії заплатила мільйон доларів, щоб відновити дані, - сказав він. - Це величезна мотивація, це найбільша винагорода, яку могли б запропонувати кіберзлочинцеві".

У Росії масштабної хакерської атаки зазнали сервери нафтових компаній "Роснефть" та "Башнефть", металургійна компанія Evraz і кілька менших компаній.

Про атаку на свої ресурси повідомили і деякі європейські компанії, в тому числі данська A.P. Moller-Maersk, що займається морськими перевезеннями вантажів, іспанське представництво однієї з найбільших у світі юридичних компаній DLA Piper.

Серед уражених вірусом також американський харчовий гігант Mondelez, французька компанія будівельних матеріалів St Gobain і неназвана норвезька компанія - її повідомлення цитують спецслужби.