Меркель визначилася з голосуванням про гей-шлюби

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вільне голосування в Бундестазі майже напевне узаконить одностатеві подружжя

У Німеччині парламентарі закликають канцлерку Ангелу Меркель провести вільне голосування про легалізацію одностатевих шлюбів по тому, як сама вона натякнула на зміну позицій із цього питання її політичної партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Пані Меркель здивувала німецькі ЗМІ заявою, що вона віддає перевагу рішенню на основі сумління у цьому питанні.

У минулому ХДС був проти одностатевих шлюбів, на відміну від опозиційних соціал-демократів, вільних демократів і зелених.

Дехто закликав провести голосування в Бундестазі вже цього тижня.

Коментарі Ангели Меркель здійняли бурхливі дебати в соцмережах, а в німецькому сегменті Twitter поширився гештеґ #Ehefüralle (шлюб для всіх).

У багатьох країнах ЄС одностатеві шлюби вже легалізовано. Це зробили, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Франція, Іспанія і Велика Британія.

Копирайт изображения EPA Image caption ХДС уже давно розмірковує над дозволом одностатевих шлюбів

"Я б дуже хотіла скерувати дебати в напрямку рішення на основі власного сумління", - сказала пані Меркель під час дискусії в Берліні, яку організував журнал Brigitte.

Вона сказала, що ставлення до одностатевих шлюбів є дуже персональним питанням, тому вона б хотіла, аби і ХДС, і їхній баварський союзник ХСС "інакше реагували на цю справу". Ангела Меркель закликала не політизувати це питання.

Зміна позиції Меркель

Згідно з повідомленнями, керівництво ХДС присвятило цьому питанню півтори години, коли обговорювало партійний маніфест до парламентських виборів 24 вересня.

Опозиційні партії вимагають від ХДС визначитися з легалізацією одностатевих шлюбів перед тим, як погодитися на коаліцію після виборів. Зараз у Німеччині при владі коаліція ХДС і Соціал-демократичної партії.

У посланні в Twitter дептутати Бундестагу від СДП заявили: "Голосуйте вже! Ми кажемо Так шлюбам для всіх".