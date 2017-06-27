На сході України в полон потрапив військовослужбовець із РФ

Копирайт изображения Odnoklassniki.ru Image caption Контрактник Агєєв продовжив службу у військовій розвідці

У Луганській області в полон потрапив російський військовослужбовець Віктор Агєєв, призовник з Алтайського краю, що служив за контрактом. Про це ВВС повідомили в міноборони України і в командуванні 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Мама Віктора Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили Російській службі Бі-бі-сі, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Розвідник Віктор Агєєв, 1995 року народження, потрапив у полон 24 червня в районі села Жолобок Слов'яносербського району Луганської області в результаті збройної сутички бійців 93-й окремої механізованої бригади та розвідгрупи 4-ї механізованої бригади 2-го армійського корпусу самопроголошеної "Луганської народної республіки" (ЛНР).

Про це Бі-бі-сі повідомили джерела в 93-й бригаді і міноборони України.

"22-річний громадянин РФ"

Командир бригади Владислав Клочков, коментуючи деталі бою з "диверсійно-розвідувальною групою ЛНР", заявив, що в ході зіткнення був убитий командир цієї групи. Українські ЗМІ повідомили, що вбитий - "кадровий російський офіцер" Олександр Щербак.

Копирайт изображения REUTERS/Alexander Ermochenko Image caption Резервісти так званої "ДНР" на військовому зборі, квітень 2017

Українські військовослужбовці повідомили також, що в полон потрапили четверо бійців "ЛНР", в тому числі "22-річний громадянин Російської Федерації, житель Алтайського краю".

Сайт українського телеканалу "24" повідомив ім'я затриманого - Віктор Агєєв. Цю інформацію Бі-бі-сі підтвердили співрозмовники в українському Міноборони і 93-й бригаді, надавши фотографії його документів.

Фото паспорта і військового квитка затриманого також опублікувала у себе в Facebook журналістка українського телеканалу ICTV Юлія Кирієнко.

Паспорт виданий місцевим управлінням міграційної служби в травні 2016 року. Військовий квиток підписаний військовим комісаром по Топчихінському і Калманському районах Алтайського краю Костянтином Еллером.

У комісаріаті по Топчихінському і Калманському району, куди Російська служба Бі-бі-сі звернулася за коментарем, запропонували направити лист із запитом. "Факсом ми не працюємо, інтернет-адреси у нас немає", - сказав черговий по комісаріату.

Після строкової - на контракт

Як випливає з даних у військовому квитку, в 2015 році Віктор Агєєв отримав середню професійну освіту в Алтайському державному коледжі за спеціальністю електро-газозварник третього розряду.

У навчальній частині коледжу Бі-бі-сі підтвердили, що пам'ятають такого учня, але не змогли повідомити, як із ним можна зв'язатися.

Копирайт изображения AFP PHOTO / ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images Image caption Бойові операції на Донбасі не вщухають

Як стало відомо Бі-бі-сі від двох колишніх товаришів по службі Віктора Агєєва, після закінчення Алтайського державного коледжу він у 2015-2016 роках проходив строкову службу у військовій частині 65246, розквартированій у Новочеркаську Ростовської області.

"Ми служили з ним в полку зв'язку, - розповів один із колишніх товаришів по службі на умовах анонімності. - Він звільнився влітку, а я в кінці 2016 року. Потім він пішов служити на контракт у військову розвідку, але підписувати контракт він хотів в іншій частині, і я не знаю точно, як у нього склалося".

Про те, що він пішов на контрактну службу, Віктор Агєєв повідомив і сам на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" 1 квітня. У соцмережі він вів акаунт не під своїм прізвищем (справжність акаунта підтвердили знайомі Агєєва) і числився там, зокрема, в групі "4-а Окрема Мотострілкова Бригада НМ ЛНР".

"Так, на Україні"

Там же, а також під своїм ім'ям на своїй сторінці в мережі "Однокласники" він опублікував у квітні і травні кілька своїх фотографій із символікою військової розвідки, а також кілька своїх фото на бойових позиціях зі зброєю і без розпізнавальних знаків.

Мінімальний термін контракту з рядовими в російській армії - два-три роки, з офіцерами і прапорщиками - п'ять років. В кінці минулого року був прийнятий закон, що дозволяє військовослужбовцям укладати "короткострокові контракти", але тільки в період "надзвичайних обставин" або при проведенні операцій "з підтримання або відновлення миру".

Я хвилююся, тому що він дуже давно не виходив зі мною на зв'язок Світлана Агєєва,

В особистому листуванні з одним з колишніх товаришів по службі, з якої ознайомилася Російська служба Бі-бі-сі, Віктор Агєєв на запитання, чи не в Україні він перебуває, відповів: "Так, на Україні". А на уточнююче запитання одного, що він там робить, написав: "Контрактник. Платять достатньо".

Російська служба Бі-бі-сі зв'язалася з мамою Віктора Агєєва Світланою, яка впізнала в документах, що опинилися в розпорядженні збройних сил України, документи свого сина.

"Я хвилююся, тому що він дуже давно не виходив зі мною на зв'язок, - розповіла Світлана Агєєва. - Останній раз він дзвонив мені 30 травня".

За її словами, 18 березня 2017 року її син підписав контракт, новим місцем сина став Батайськ Ростовської області, де розквартирована 22-а окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

Світлана Агєєва сказала, що ніхто з командування з сім'єю полоненого військовослужбовця поки не зв'язувався.

"А сама я ніде номер частини не записала, тому навіть не знаю, куди дзвонити, - пояснила вона. - Ми спробували вийти в групу в" ВКонтакте "для родичів тих, хто служить в Батайську, але поки нічого не дізналися. Сам він дзвонив нам звідти всього один-два рази".

На уточнююче запитання, чи говорив син про те, що йому доведеться виконувати бойові завдання на території України, Світлана Агєєва відповіла: "Він завуальовано [говорив]. Але я сама себе накручувала. Здалося, що раз поруч з кордоном - думки були погані. А він говорив: вчимося-вчимося, працюємо-працюємо ".

За даними співрозмовників Російської служби Бі-бі-сі в міністерстві оборони України, зараз полонений військовослужбовець переданий Службі безпеки України.

У міністерстві оборони Росії Бі-бі-сі у вівторок не прокоментували новину про те, що контрактник Віктор Агєєв потрапив у полон на території України.

Влада Росії неодноразово заявляла, що російські військовослужбовці не беруть участь у бойових діях на сході України.