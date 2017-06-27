У метро Нью-Йорка зійшов з рейок поїзд, десятки травмовані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аварія викликала перебої в русі поїздів відразу чотирьох напрямків

Щонайменше 34 людини постраждали в результаті сходження з рейок поїзда в метро Нью-Йорка, 17 осіб шпиталізовано.

Згідно з даними департаменту пожежної безпеки міста, отримані пасажирами травми не є небезпечними для життя.

Як повідомили в транспортному управлінні Нью-Йорка, у вівторок уранці в годину пік зазнав аварії потяг, який прямував експрес-маршрутом "А".

Сходження з рейок викликало перебої в русі поїздів інших маршрутів - в метро Нью-Йорка поїзди різних напрямків часто використовують спільні лінії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пасажирів евакуювали рятувальники

Повідомляється, що поїзд здійснив аварійну зупинку недалеко від станції "125-а вулиця" в Гарлемі, пошкодивши колію, сигнальну апаратуру і стіну тунелю. Причини інциденту поки не встановлені, розпочато розслідування.

Надходили також повідомлення про дим у тунелі. Як заявляє влада міста, невелике задимлення було викликано іскрами від коліс поїзда при різкому гальмуванні.

Користувачі соціальних мереж повідомляли, що провели більше години в застряглих у тунелі поїздах, поки їх не евакуювали рятувальники.