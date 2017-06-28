Екс-голова штабу Трампа отримав від партії Януковича $17 млн

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт пішов з посади керівника штабу Трампа через скандал з його роботою на Януковича

Екс-голова передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт протягом 2012-2013 років отримав 17 млн ​​доларів від української Партії регіонів.

Його фірмі платили за роботу в інтересах партії, зокрема, за її передвиборчу програму.

Про те, що Манафорт отримував гроші за роботу для Партії регіонів екс-президента України Віктора Януковича, з'ясувалося з документів, які американець подав у мін'юст США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.

Консалтинговій фірмі екс-очільника передвиборчого штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом через роботу на українську партію.

Відповідно до Акту про реєстрацію іноземних агентів (FARA), громадяни та юридичні особи США зобов'язані реєструватися іноземними агентами, якщо працюють в інтересах зарубіжних урядів. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

Із заповненої форми, яку подав в мін'юст пан Манафорт, випливає, що в 2012-2013 роках його фірма писала передвиборчу програму для Партії регіонів, реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами.

Відзначається, що угоду фірма укладала з виконувачем обов'язків голови Партії регіонів Володимиром Рибаком.

В анкеті, поданій в мін'юст, метою роботи фірми Манафорта на Партію регіонів названо "децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України на найбільш привабливу для інвестицій державу в регіоні".

Компанія отримала від української партії 17 млн ​​доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на подорожі - 2,1 млн доларів.

Документи, передані компанією до мін'юсту США, опублікувала газета Washington Post.

Про них також написали агентство Bloomberg і газета New York Times.

Представник мін'юсту США у розмові з Bloomberg підтвердила, що документи від Манафорта отримані, але не надала додаткової інформації.

Пол Манафорт - другий екс-радник Дональда Трампа, який зареєструвався як іноземний агент. До нього в березні колишній радник президента з національної безпеки Майкл Флінн зареєстрував у реєстрі іноземних агентів свій консалтинговий бізнес, оскільки працював в інтересах Туреччини.

Панові Манафорту довелося подати у відставку з посоди голови передвиборчого штабу Трампа в серпні 2016 року на фоні скандалу, що спалахнув після публікації в New York Times. Газета написала про подробиці його діяльності в Україні.