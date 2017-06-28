В АТО зросла кількість обстрілів, але жертв немає - штаб

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За минулу добу кількість обстрілів на Донбасі "різко зросла", попри домовленість про дотримання перемир'я на час збирання врожаю, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Загалом в зоні АТО було зафіксовано 31 обстріл, але жоден український військовий не постраждав.

"Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі... Третина з цих збройних провокацій відбулася саме за темної пори доби", - зазначив штаб.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" звинувачують у обстрілах українських військових.

Раніше Тристороння контактна група з урегулювання підтримала ідею так званого "хлібного перемир'я".

Воно має діяти 24 червня - 31 серпня - на час збирання врожаю.