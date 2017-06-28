В аеропорту "Бориспіль" великі черги і сервер досі не працює

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Через кібератаку, від якої напередодні постраждали десятки великих українських компаній, досі не працює головний сервер аеропорту "Бориспіль", повідомив перший заступник аеропорту Євген Дихне.

За його словами, сервер вимкнули, хоча він і не став жертвою атаки. Тимчасово недоступне і онлайн табло на сайті компанії.

"Ми перейшли на план В з обслуговування пасажирів без використання центрального сервера, який ми вчасно зупинили... Протягом доби ми чекаємо від фахівців рецептів боротьби з вірусом", - сказав пан Дихне в ефірі каналу "112 Україна".

У самому аеропорту, за повідомленнями, утворились довжелезні черги.

Фото великих черг опублікував на своїй сторінці у Facebook Зураб Аласанія.

За його словами, черга на паспортний контроль виходить аж на вулицю і "кружляє через весь аеропорт".

Втім, за словами представника аеропорту Євгена Дихне, це пов'язано не з хакерською атакою, а з тим, що один із перевізників відклав свій рейс через несправність.

Він запевнив, що ситуація невдовзі владнається.