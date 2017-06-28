Порошенко очікує від Ради зняття депутатської недоторканності

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Президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада найближчим часом скасує депутатську недоторканність. Про це він сказав під час урочистих заходів з нагоди Дня Конституції.

"Мій проект змін до Конституції готовий, він потребує політичної волі від народних депутатів, раз і назавжди зрівняти себе в правах з громадянами України. Точно так же, як ми зняли недоторканність з суддів", - сказав пан Порошенко.

За його словами, резонансні справи, в яких фігурують українські парламентарі, "нагадують всім нам про такий анахронізм як депутатська недоторканність".

"Я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідне рішення, адже серед них, напевно, немає нікого, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності у своїх виборчих програмах", - додав він.

Минулого тижня Генпрокуратура внесла до Верховної Ради подання про зняття імунітету одразу з п'яти парламентарів. Тепер всі подання повинен розглянути регламентний комітет Ради.