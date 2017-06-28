Верховний суд Венесуели обстріляли з гелікоптера

Копирайт изображения Instagram Image caption Офіцер, який представився як Оскар Перес, розмістив заяву в Instagram

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що будівлю Верховного суду країни в Каракасі обстріляли з вертольота.

Пан Мадуро назвав цю подію терористичним нападом з метою дестабілізувати ситуацію в країні.

У соцмережах з'явилися кадри, на яких видно, як поліцейський вертоліт кружляє над містом, а потім чутно постріли і гучний удар.

Співробітник поліції, який, за повідомленнями, управляв вертольотом, оприлюднив заяву, у якій засуджує "кримінальний уряд". Його місцеперебування невідоме.

Інцидент стався після масових протестів, які пройшли у Венесуелі, проти політичної та економічної кризи.

Венесуельська опозиція регулярно критикує Верховний суд за його рішення, які посилюють владу пана Мадуро.

Що сталося?

У своєму зверненні з президентського палацу Ніколас Мадуро заявив, що гелікоптер пролетів над Верховним судом, а також будівлями міністерств юстиції та внутрішніх справ.

Чиновники, яких цитує агентство Reuters, кажуть, що на суд скинули чотири гранати, а по міністерству внутрішніх справ вистрелили 15 разів.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Гелікоптер кружляє в небі над Каракасом перед нападом

Про постраждалих повідомлень немає, але пан Мадуро сказав, що напад може призвести до "десятків смертей". Одна з гранат не розірвалася, додав він.

"Я активував усі збройні сили, щоб захистити мир, - сказав пан Мадуро. - Рано чи пізно ми захопимо цей вертоліт і тих, хто здійснив цей теракт".

Хто управляв гелікоптером?

Копирайт изображения AFP Image caption У Венесуелі вже багато місяців тривають протести

У відезверненнях, розміщених в Instagram, фігурує співробітник поліції, який називає себе Оскаром Пересом.

Вбраний у камуфляж, він стоїть поруч із замаскованими людьми у формі і закликає венесуельців повстати проти "тиранії".

"Ми - коаліція військових, поліцейських та цивільних, які прагнути досягти балансу і виступають проти цього кримінального уряду", - сказав він.

"Ми не належимо до жодної політичної течії чи партії, ми націоналісти, патріоти та інституціоналісти", - додав чоловік.

За його словами, вони ведуть"бій" не проти сил безпеки, а "проти безкарності цього уряду, проти тиранії".

Наскільки велику підтримку має цей чоловік, поки що незрозуміло.

Пан Мадуро заявив, що пілот раніше працював на колишнього міністра внутрішніх справ та юстиції Мігеля Родрігеса Торреса, але більше з ним не пов'язаний.