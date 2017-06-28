Кабмін каже, що масштабну кібератаку зупинено

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Масштабну кібератаку, яка напередодні паралізувала мережі багатьох українських компаній та органів влади, зупинено, повідомила прес-служба українського уряду.

"Ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних", - йдеться у повідомленні.

Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства із забезпечення безпеки держави, працюють в штатному режимі, додали в уряді.

Зранку в середу з'явилися повідомлення про довгі черги в аеропорту "Бориспіль", на якому теж позначилася хакерська атака.

Втім, згодом ситуація нормалізувалася, розповіли ВВС Україна очевидці.

За їхніми словами, зараз великих черг на паспортний контроль немає, виліт і приліт відбувається за розкладом. Однак досі не працюють центральні табло із розкладом рейсів.

Тимчасово недоступне і онлайн табло на сайті компанії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ситуація з чергами в аеропорті "Бориспіль" нормалізувалася, кажуть очевидці

У вівторок компанії багатьох країн світу повідомили про атаку вірусу, який вимагає викуп за відновлення даних.

Однак чи не найбільше від цього нападу постраждали українські державні та приватні компанії.

В Україні вірус заразив комп'ютери кількох міністерств, енергетичних компаній, банків, ЗМІ, мобільних операторів, мереж заправок, київського аеропорту Бориспіль і київського метро.

Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.