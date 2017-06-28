Міноборони Росії заперечує захоплення в полон свого військовослужбовця

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія послідовно заперечує присутність своїх військових на Донбасі

Міністерство оборони Росії заперечує, що в Луганській області взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва. У вівторок про захоплення Агєєва Бі-бі-сі повідомили джерела в 93-й бригаді ВСУ і Міноборони України.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російської службі Бі-бі-сі підтвердила матір військовослужбовця, його колишні товариші по службі й друзі.

У російському відомстві стверджують, що Агєєва звільнили в запас у травні минулого року, а на контрактну службу він не вступав.

"Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас", - йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Інтерфакс".

Як стверджують в Міноборони, такий висновок можна зробити, уважно вивчивши військовий квиток Агєєва.

"На сторінці №2 військового квитка Агєєва є відповідний запис про те, що даний громадянин звільнений в запас у травні 2016 року. Також у військовому квитку був би запис про вступ Агєєва на військову службу за контрактом у Збройні сили РФ, який українські спецслужби через незнання не встигли намалювати", - йдеться в повідомленні.

На думку співробітників Міноборони Росії, саме тому в інтернеті не опублікували фотографії інших сторінок військового квитка.

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Мама, колишні товариші по службі й друзі Віктора Агєєва кажуть, що в березні 2017 року він підписав контракт і продовжив службу

27 червня співрозмовники Бі-бі-сі в Міноборони України і командуванні 93-й окремої механізованої бригади Збройних сил України повідомили, що в Луганській області потрапив в полон російський військовослужбовець Віктор Агєєв, призваний в Алтайському краї, який служив за контрактом.

Фото паспорта і військового квитка затриманого також опублікувала у себе в Facebook журналістка українського телеканалу ICTV Юлія Кирієнко.

Паспорт виданий місцевим управлінням міграційної служби в травні 2016 року. Військовий квиток підписаний військовим комісаром по Топчихінському і Калманському районах Алтайського краю Костянтином Еллером.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російської службі Бі-бі-сі підтвердила мама військовослужбовця, його колишні товариші по службі і друзі. Зокрема, вони показали переписку з Віктором Агеєвим, у якій сам полонений військовослужбовець підтверджував, що на територію України він потрапив як контрактник.

Про те, що він пішов на контрактну службу, Віктор Агєєв повідомив і сам на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте" 1 квітня. У соцмережі він вів акаунт не під своїм прізвищем (справжність акаунта підтвердили знайомі Агєєва) і числився там, зокрема, в групі "4-а Окрема Мотострілкова Бригада НМ ЛНР".

Там же, а також під своїм ім'ям на своїй сторінці в мережі "Однокласники" він опублікував у квітні і травні кілька своїх фотографій із символікою військової розвідки, а також кілька своїх фото на бойових позиціях зі зброєю і без розпізнавальних знаків.

В особистому листуванні з одним з колишніх товаришів по службі, з якої ознайомилася Російська служба Бі-бі-сі, Віктор Агєєв на запитання, чи не в Україні він перебуває, відповів: "Так, на Україні". А на уточнююче запитання одного, що він там робить, написав: "Контрактник. Платять достатньо".