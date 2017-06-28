ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

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Рада Європейського Союзу продовжила до 31 січня 2018 року економічні санкції щодо Росії за невиконання нею Мінських домовленостей. Про це повідомили в прес-службі Ради ЄС.

"28 червня 2017 року Рада продовжила економічні санкції проти конкретних секторів російської економіки до 31 січня 2018 року", - йдеться в офіційному повідомленні.

Рішення було ухвалено за письмовою процедурою.

22 червня президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери країн ЄС домовилися про продовження економічних санкцій щодо Росії.

Термін дії чинних санкцій закінчувався 31 липня.

Разом з цими економічними санкціями у відповідь на кризу в Україні також діють кілька інших обмежувальних заходів ЄС, зокрема заборона отримувати візи і заморожування активів проти 150 фізичних та 37 юридичних осіб до 15 вересня 2017 року.

Крім того, до 23 червня 2018 року діють обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Історія санкцій

Обмежувальні заходи щодо Росії вперше запровадили 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.

Їх посилили у вересні того ж року. Санкції зачіпали фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року Рада ЄС погодилася прив'язати тривалість цих санкцій до повного виконання Мінських домовленостей, що, як передбачалося, мало відбутися 31 грудня того ж року.

Оскільки домовленості не були повністю виконані, Рада ЄС декілька разів продовжувала їх на півроку.

20 червня розширили торговельні санкції проти Росії і проросійських сепаратистів Сполучені Штати Америки.

Під нові американські санкції підпадають 38 фізичних і юридичних осіб.

У заяві міністерства фінансів США сказано, що санкції спрямовані проти окремих осіб і організацій, які пов'язані з конфліктом на сході України, і діятимуть доти, доки Росія не почне виконувати свої зобов'язання в межах мінських угод 2014 і 2015 року.