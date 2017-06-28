Помер автор книг про ведмедика Паддінгтона

Копирайт изображения PA

Англійський письменник і сценарист, автор серії книг про ведмедика на ім'я Паддінгтон Майкл Бонд, помер після хвороби.

Як повідомив його видавець Гарпер Коллінз, 91-річний письменник помер у своєму будинку в Лондоні.

Майкл Бонд почав писати у 1945 році, тоді він працював телеоператором на ВВС.

Першу книгу "Ведмедик на ім'я Паддінгтон" письменник видав у 1958 році. Бонд розповідав, що написав книгу після того, як у 1956 році дорогою з роботи побачив у вітрині магазину іграшкового ведмедика.

У 1997 році письменник отримав Орден Британської імперії за внесок у дитячу літературу.

Книжку про ведмедика переклали понад 30 мовами. А у 1975 році за книгою зняли мультфільм про ведмедика Паддінгтоні.

Книга Майкла Бонда розповідає про ведмедика, який приїхав до Англії з Дрімучого Перу. Його історія починається на Паддінгтонском вокзалі у Лондоні, неподалік якого тривалий час мешкав сам Бонд.

У 2014 році режисер Пол Кінг зняв за книгою фільм "Пригоди Паддінгтона", касові збори якого перевищили 288 млн доларів.

У квітні побачила світ найновіша розповідь про ведмедика - "Зоряний час Паддінгтона".