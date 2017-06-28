Компанія Symantec придумала "вакцину" від вірусу-здирника

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Антивірусна компанія Symantec стверджує, що знайшла спосіб зупинити поширення вірусу, який напередодні заразив системи великих українських і російських компаній та державних установ.

Фахівці Symantec запевняють, що для того, аби не допустити інфікування свого комп'ютера, користувачеві досить створити один порожній файл в папці C:\Windows.

У Symantec називають це рішення "вакциною" від вірусу, який шифрує дані на комп'ютері користувача і в обмін на розшифровку вимагає заплатити 300 доларів в біткоінах.

Для того, щоб зупинити поширення вірусу на своєму комп'ютері, користувач повинен створити порожній файл з назвою "perfc" з параметром "тільки для читання" в папці C:\Windows.

Експерти інших компаній, що працюють в області кібербезпеки, підтверджують, що метод працює.

Втім, така "вакцина" дозволяє захистити від вірусу тільки персональні комп'ютери. При цьому вони залишаються носієм вірусу, тобто можуть заражати інші машини в своїй мережі. Як зупинити кібератаку загалом, поки не зрозуміло.

27 червня компанії багатьох країн світу повідомили про атаку вірусу, який вимагає викуп за відновлення даних.

Копирайт изображения SCREENSHOT Image caption За розблокування комп'ютерів вірус вимагає оплату, еквівалентну 300 доларам США

Однак чи не найбільше від цього нападу постраждали українські державні та приватні компанії.

Серед них, зокрема, Київський метрополітен, Ощадбанк, підприємство "Нова Пошта", а також компанії "Київенерго" та "Укренерго". Про атаку заявили також мережа заправок WOG, аеропорт "Бориспіль" та низка українських ЗМІ.

Не працював також і офіційний сайт Кабінету міністрів України, але згодом його роботу відновили.

Повідомлення про хакерську атаку надійшли і з Росії. Про напад повідомили російські нафтові компанії "Роснефть" та "Башнефть".