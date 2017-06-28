Прокуратура розслідує підрив авто зі співробітниками СБУ як теракт
Військова прокуратура сил АТО кваліфікувала підрив автомобіля у Донецькій області, в якому перебували військовослужбовці СБУ, як терористичний акт. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
"27 червня 2017 року близько 19.00 год. по вул. Садовій у с. Іллінівка Костянтинівського району Донецької області невстановленою особою приведено у дію вибуховий пристрій, в результаті детонації якого знищено автомобіль марки "Опель Вектра", в якому перебували військовослужбовці СБ України, а також місцевий житель", - повідомили в ГПУ.
У результаті вибуху загинув військовослужбовець СБУ полковник Юрій Возний.
За повідомленням ГПУ, двоє інших співробітників СБУ та місцевий житель, які перебували в машині на час вибуху, отримали поранення, їх госпіталізували.
"Наведені обставини кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини та заподіяння інших тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - повідомили в ГПУ.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура сил АТО, додали у відомстві.
Авто зі співробітниками СБУ підірвалося 27 червня близько 19:00 у селищі Іллінівка.
Речниця СБУ Олена Гітлянська спочатку повідомила ВВС Україна, що вибух стався в результаті підриву автомобіля на міні.
Втім, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "під автомобіль, в який сіли співробітники СБУ, була закладена бомба".
Він також об'єднав цей вибух із вибухом, який напередодні пролунав у Києві, в результаті якого загинув розвідник Міноборони Максим Шаповал.
При цьому пан Геращенко згадав про "російський слід".
Напередодні у Києві вибухнув автомобіль, в якому перебував офіцер-розвідник Міноборони Максим Шаповал. Він загинув.
Подію кваліфікували як терористичний акт. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що основна версія слідства - це "російський слід".