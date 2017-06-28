Прокуратура розслідує підрив авто зі співробітниками СБУ як теракт

Копирайт изображения UNIAN Image caption Досудове розслідування здійснює Військова прокуратура сил АТО

Військова прокуратура сил АТО кваліфікувала підрив автомобіля у Донецькій області, в якому перебували військовослужбовці СБУ, як терористичний акт. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"27 червня 2017 року близько 19.00 год. по вул. Садовій у с. Іллінівка Костянтинівського району Донецької області невстановленою особою приведено у дію вибуховий пристрій, в результаті детонації якого знищено автомобіль марки "Опель Вектра", в якому перебували військовослужбовці СБ України, а також місцевий житель", - повідомили в ГПУ.

У результаті вибуху загинув військовослужбовець СБУ полковник Юрій Возний.

Копирайт изображения SSU.GOV.UA Image caption Юрій Возний став 23 співробітником СБУ, який загинув за Батьківщину

За повідомленням ГПУ, двоє інших співробітників СБУ та місцевий житель, які перебували в машині на час вибуху, отримали поранення, їх госпіталізували.

"Наведені обставини кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини та заподіяння інших тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України", - повідомили в ГПУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура сил АТО, додали у відомстві.

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Авто зі співробітниками СБУ підірвалося 27 червня близько 19:00 у селищі Іллінівка.

Речниця СБУ Олена Гітлянська спочатку повідомила ВВС Україна, що вибух стався в результаті підриву автомобіля на міні.

Втім, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "під автомобіль, в який сіли співробітники СБУ, була закладена бомба".

Він також об'єднав цей вибух із вибухом, який напередодні пролунав у Києві, в результаті якого загинув розвідник Міноборони Максим Шаповал.

При цьому пан Геращенко згадав про "російський слід".

Напередодні у Києві вибухнув автомобіль, в якому перебував офіцер-розвідник Міноборони Максим Шаповал. Він загинув.

Подію кваліфікували як терористичний акт. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що основна версія слідства - це "російський слід".