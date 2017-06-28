Прокуратура шукає очевидців вибуху, в якому загинув полковник Шаповал
Головна військова прокуратура розшукує очевидців вибуху в Києві, в результаті якого загинув офіцер-розвідник Міноборони Максим Шаповал, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
"Всіх очевидців зазначеного теракту,.. а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію,.. Головна військова прокуратури просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи (тел. 097-297-33-70)", - написав пан Матіос у Facebook.
Напередодні він заявив, що основна версія слідства - це "російський слід".
За словами пана Матіоса, загиблий був "командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт".
"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав пан Матіос.
Максим Шаповал 1978 року народження.
Він був батьком двох дітей, додав військовий прокурор.
Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув у вівторок зранку у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська.
Подію кваліфікували як терористичний акт.
У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждали жінка і чоловік. Їм обом надали допомогу без подальшої госпіталізації.