Прокуратура шукає очевидців вибуху, в якому загинув полковник Шаповал

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Головна військова прокуратура розшукує очевидців вибуху в Києві, в результаті якого загинув офіцер-розвідник Міноборони Максим Шаповал, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Всіх очевидців зазначеного теракту,.. а також водіїв, на автомобільних відеореєстраторах яких зафіксовано подію,.. Головна військова прокуратури просить невідкладно звертатися до старшого слідчої групи (тел. 097-297-33-70)", - написав пан Матіос у Facebook.

Напередодні він заявив, що основна версія слідства - це "російський слід".

За словами пана Матіоса, загиблий був "командиром першої групи спецназу, який звільняв Донецький аеропорт".

"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав пан Матіос.

Максим Шаповал 1978 року народження.

Він був батьком двох дітей, додав військовий прокурор.

Автомобіль "Мерседес", у якому перебував Максим Шаповал, вибухнув у вівторок зранку у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська.

Подію кваліфікували як терористичний акт.

У поліції столиці повідомили, що внаслідок вибуху також постраждали жінка і чоловік. Їм обом надали допомогу без подальшої госпіталізації.