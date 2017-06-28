Підрив авто на Донбасі: загинув співробітник СБУ і троє поранені

Копирайт изображения ssu.gov.ua Image caption В результаті вибуху загинув співробітник СБУ Юрій Возний, повідомили у спецслужбі

Служба безпеки України повідомила, що у вівторок на Донбасі підірвався автомобіль з її співробітниками. В результаті вибуху загинув співробітник СБУ Юрій Возний, повідомили у спецслужбі.

Ще троє людей перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості, зазначила прес-служба СБУ.

Авто підірвалося у вівторок близько 19:00 у селищі Іллінівка Костянтинівського району Донецької області, повідомила поліція області.

Слідство веде Військова прокуратура, додали в СБУ.

"Юрій Возний став двадцять третім співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину. СБУ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія", - наголосили у спецслужбі.

Раніше речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила ВВС Україна, що вибух стався в результаті підриву автомобіля на міні.

Втім, позаштатний радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що "під автомобіль, в який сіли співробітники СБУ, була закладена бомба".

Він також об'єднав цей вибух із вибухом, який напередодні пролунав у Києві, в результаті якого загинув розвідник Міноборони Максим Шаповал.

При цьому пан Геращенко згадав про "російський слід".

"Вибух був здійснений не випадково", - він в ефірі каналу "112. Україна".

Напередодні у Києві вибухнув автомобіль, в якому перебував офіцер-розвідник Міноборони Максим Шаповал. Він загинув.

Подію кваліфікували як терористичний акт.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що основна версія слідства - це "російський слід".