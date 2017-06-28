Україна приєдналась до енергосистеми Європи - "Укренерго"

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Компанія "Укренерго" підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи. Про це повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук у Facebook.

"Угода про умови приєднання сьогодні підписана у Брюсселі під час Генеральної Асамблеї об'єднання операторів систем передачі електроенергії ENTSO-E…Кілька років спільної роботи уряду, НКРЕКП, Міненерговугілля, "Укренерго" та енергогенеруючих компаній попереду. Проект Дорожньої карти вже розроблено, всі вимоги до модернізації нашої енергосистеми містяться в Угоді", - написав він.

За словами Ковальчука, вперше Україна подала заявку на приєднання до енергетичної системи Європи ще 2006 року.

"Приєднання разом зі впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, поборе монополії", - зазначив керівник "Укренерго".