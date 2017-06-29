ФБР опитало співробітників "Лабораторії Касперського" в США

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Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) провели розмови з декількома співробітниками компанії кібернетичної безпеки "Лабораторія Касперського", що живуть в США.

Представники компанії підтвердили це, але ФБР від коментарів відмовилося.

Як пишуть американські ЗМІ, не зрозуміло, чи має відношення опитування працівників "Лабораторії Касперського" до розслідування втручання Росії в президентську кампанію в США.

У травні у своїх свідченнях перед сенатським комітетом з розвідки деякі вищі керівники спецслужб США заявили, що вони вивчали той факт, що американські урядовці використовують програмне забезпечення від "Лабораторії Касперського".

Як зазначається, представники Конгресу занепокоєні тим, що дані програми могли бути використані для хакерських атак на американські комп'ютерні системи і що "Лабораторія Касперського" має зв'язки з російською розвідкою.

Засновник компанії Євген Касперський в мережі Reddit заявив, що готовий виступити перед Сенатом США і спростувати ці підозри.

При цьому, він і раніше неодноразово заявляв, що його фірма не пов'язана з жодною державою і всі підозри про використання програм компанії в шпигунських цілях нічим не обґрунтовані.

Конгрес США та ФБР зараз розслідують спроби Росії вплинути на результат президентських виборів в США у 2016 році з метою перешкодити Гілларі Клінтон стати главою держави.

Кремль послідовно заперечував подібне втручання, проте американські спецслужби одностайно заявляли, що не сумніваються у тому, що воно було.

Зокрема, пов'язаних з Кремлем хакерів звинувачують у зломі електронної пошти функціонерів Демократичної партії та в публікації викраденого листування, щоби скомпрометувати пані Клінтон.

Розслідування також вивчає версію про змову передвиборного штабу Дональда Трампас російським керівництвом.

Президент Трамп неодноразово заперечував зв'язок з Росією, називаючи розслідування цієї справи "полюванням на відьом".