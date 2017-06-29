Доба в АТО: один військовий загинув

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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні штабу АТО в Facebook.

На приморському напрямку бойовики обстрілювали позиції ЗСУ в районі Лебединського, Водяного, Павлополя, Гнутового, Красногорівки, Мар'їнки, Тарамчука й Талаківки.

Також вдень бойовики з міномета калібру 120 мм обстріляли житловий квартал Красногорівки, постраждалих немає.

На донецькому напрямку сепаратисти били 11 разів.Бойовики активізувалися в районі Авдіївки, стріляли неподалік Кам'янки та Новоселівки Другої, в районі Луганського і Верхньоторецького.

На луганському напрямку зафіксовано 15 обстрілів - в районі Бахмутської траси, поблизу Кримського, Трьохізбенки, Щастя, Старого Айдару, Новотошківського, Шарового Кута і Валуйського.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.