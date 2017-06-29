Українцям обіцяють спеку до +33° та грози
- 29 червня 2017
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У четвер, 29 червня, в Україні обіцяють спеку до +33°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На сході без опадів, температура вдень до +33°. Аналогічна ситуація спостерігатиметься і на півдні України.
На заході України пройдуть дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с.. Вдень стовпчик термометра підніметься до +33°.
У північних областях мінлива хмарність, температура - до +32°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.