Українцям обіцяють спеку до +33° та грози

Копирайт изображения Meteo.gov.ua Image caption Прогноз погоди на 29 червня

У четвер, 29 червня, в Україні обіцяють спеку до +33°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Аналогічна ситуація спостерігатиметься і на півдні України.

На заході України пройдуть дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с.. Вдень стовпчик термометра підніметься до +33°.

У північних областях мінлива хмарність, температура - до +32°. У центрі України без опадів, температура вдень до +33°.