Янукович не прибув на суд у справі про держзраду

Копирайт изображения UNIAN

Оболонський районний суд Києва продовжив чергове судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Сам обвинувачений на засідання суду не з'явився.

Оболонський районний суд Києва продовжив чергове судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Сам обвинувачений на засідання суду не з'явився.

Прокурори звернулися до колегії суддів з проханням розглянути їхнє клопотання про призначення спеціального судового розслідування (заочного) у зв'язку з тим, що обвинувачуваний повторно не з'явився на засідання.

Своєю чергою адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний не прибув до суду в Росії для участі у засіданні Оболонського райсуду Києва у режимі відео конференції через "поважні причини".

"Перш за все, у зв'язку з відсутністю належного виклику, зробленого згідно з європейською конвенцією про правову допомогу", - сказав адвокат.

"Також поважною є причина наявності загрози його життю. Про це суду будуть подані належні документи", - додав адвокат Сердюк.

Відмова у допиті свідків

Захист Віктора Януковича також звернувся до суду з проханням викликати і допитати свідків у справі, серед яких працівники державної охорони, водій кортежу Януковича, у якого, за словами пана Сердюка, у 2014 році влучила куля переслідувачів тодішнього президента.

Також серед свідків сторона захисту назвала одного з пілотів, "який особисто чув погрози авіаслужби застосувати військову авіацію і знищити Януковича, який пересувався повітрям".

"Ці свідки можуть надати покази щодо підготовки та вчинення замахів на життя Віктора Януковича у лютому 2014 і покази, що свідчать про загрозу його життю", - сказав Віталій Сердюк.

Водночас, суд відхилив клопотання захисту про допит свідків.

"На даний час суд не вбачає підстав для допиту свідків. Існування загрози життю Віктора Федоровича в даному клопотанні ви ніяк не обґрунтували", - сказав головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Попереднє засідання у справи Віктора Януковича 26 червня тривало лише 30 хвилин, його перенесли, оскільки на нього не з'явився обвинувачений.

Віктора Януковича обвинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку. Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним і домагаються, аби було забезпечено відеозв'язок з ростовським судом РФ за процедурою міжнародної правової допомоги.