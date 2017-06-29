У Пентагоні хочуть заборонити користуватися програмами Касперського

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанію Євгенія Касперського підозрюють у зв'язках з Кремлем

Співробітникам міністерств оборони США хочуть заборонити використовувати програмне забезпечення, розроблене "Лабораторією Касперського", через побоювання, що на російську компанію може впливати Кремль.

Відповідна поправка з'явилася у проекті документа, що затверджує структуру оборонного бюджету на 2018 рік (Закон про авторизацію національної оборони).

Один з розділів документа присвячений Росії, яка, як зазначено в документі, "втягується в активну та цілеспрямовану кампанію, метою якої є подолання цілісності американської демократії".

У розділі про Росію затверджено фінансування операцій зі зміцнення східних кордонів НАТО ($ 6,4 млрд), виділення до $100 млн країнам Балтії на підвищення оборонної спроможності та $500 млн, на військову допомогу Україні, а також інші статті витрат.

Окремим пунктом у розділі зазначено, що документ "забороняє міністерству оборони використовувати платформи, розроблені "Лабораторією Касперського" через повідомлення про те, що компанія, яка базується в Москві, може підпадати під вплив російської влади".

Пункт про "Лабораторію Касперського" додав у документ сенатор від штату Нью-Гемпшир Джоан Шаїн, яка, коментуючи свою ініціативу, заявила, що "Касперському" не можна довіряти захист оборонної інфраструктури США, і що потенційні зв'язки компанії з Кремлем її "дуже хвилюють".

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28 червня агенти ФБР провели розмови з декількома співробітниками компанії Касперського, що живуть в США. Представники компанії підтвердили це, але ФБР від коментарів відмовилося.

Раніше керівники спецслужб США заявили, що вивчали той факт, що американські урядовці використовують програмне забезпечення від "Лабораторії Касперського".

Засновник компанії Євген Касперський в мережі Reddit заявив, що готовий виступити перед Сенатом США і спростувати ці підозри.

Конгрес США та ФБР зараз розслідують спроби Росії вплинути на результат президентських виборів в США у 2016 році з метою перешкодити Гілларі Клінтон стати главою держави.

Кремль послідовно заперечував подібне втручання, проте американські спецслужби одностайно заявляли, що не сумніваються у тому, що воно було.

Президент Трамп неодноразово заперечував зв'язок з Росією, називаючи розслідування цієї справи "полюванням на відьом".