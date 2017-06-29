Японський лоукост змусив пасажира-візочника заповзати у літак

Копирайт изображения Vanilla Airlines / Facebook Image caption Працівники Vanilla Airlines заявили візочнику, що йому відмовлять у польоті, якщо він не зможе потрапити до літака без сторонньої допомоги

Японська авіакомпанія Vanilla Air змушена була вибачатися за інцидент з пасажиром-візочником, якого працівники лоукосту змусили повзти на борт літака на руках.

Хідето Кіджима подорожувував до островів Амамі.

Під час першого рейсу потрапити до літака йому допомогли друзі, однак перед зворотнім польотом працівники авіакомпанії заявили чоловіку, що з вимог безпеки він має заходити до літака лише власними силами. Інакше вони не дозволять йому летіти.

У відповідь на це Хідето Кіджима зліз зі свого крісла і вилазив по трапу до літака на руках.

Блог про подорожі

Хідето Кіджима - досвідчений мандрівник, який веде блог про те, як подорожується людям із вадами здоров'я.

Після подорожі до остова Амамі він написав, що до цього йому доводилося побувати у більш ніж 200 аеропортах у 158 країнах, і скрізь потрапляти до літака йому допомагали друзі або ж працівники авіакомпаній.

Він додав, що хоча іноді подорожі бували складними, йому ніколи не казали, що він не зможе летіти через свої вади - чоловік частково паралізований з 1990 року.

Vanilla Air вже вибачився за інцидент з Хідето Кіджимою.

Лоукост запевнив, що відтепер запровадить нові правила допомоги для людей з вадами здоров'я.

Зокрема на сайті авіакомпанії з'явилося повідомлення, що для таких пасажирів буде встановлене спеціальне крісло на трапі.