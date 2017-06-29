Суд дозволив заочно судити Януковича

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Оболонський райсуд Києва дозволив спеціальне (заочне) судове провадження проти колишнього президента Віктора Януковича у справі про держзраду.

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", - відзначив суддя Владислав Дев'ятко.

Після цього прокурори почали зачитувати обвинувачення Віктору Януковичу.

У четвер суд продовжив чергове судове засідання у справі за обвинуваченням екс-президента у державній зраді.

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний не прибув до суду в Росії для участі у засіданні Оболонського райсуду Києва у режимі відеоконференції через "поважні причини".

"Перш за все, у зв'язку з відсутністю належного виклику, зробленого згідно з європейською конвенцією про правову допомогу", - сказав адвокат.

Віктора Януковича звинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку. Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним і домагаються, аби було забезпечено відеозв'язок з ростовським судом РФ за процедурою міжнародної правової допомоги.