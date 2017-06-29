Полоненого на Донбасі росіянина передали СБУ

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Військові передали Службі безпеки України росіянина, що входив у диверсійну групу сепаратистів й був затриманий бійцями АТО. Разом з ним СБУ передали й інших трьох затриманих членів ліквідованої ДРГ.

"В інтересах слідства СБУ поки не коментуватиме подробиці справи", - відзначили у Службі безпеки України.

Там лише уточнили, що проти всіх затриманих відкрито провадження за статтею про вчинення теракту.

Українські військові ліквідували диверсійну групу сепаратистів 24 червня біля села Жолобок на Луганщині. При цьому двох її членів, серед яких був ще один росіянин, вбили.

Пізніше Міноборони України заявило, що затриманого росіянина звати Віктор Агєєв і він є чинним військовослужбовцем РФ.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російській службі Бі-бі-сі підтвердила матір військовослужбовця, його колишні товариші по службі та друзі.

Пізніше Міністерство оборони Росії заперечило, що затриманий є кадровим російським військовим.

"Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу в Збройних силах РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас", - йшлося у повідомленні російського відомства.