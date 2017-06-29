Суд по справі Януковича перенесли на 6 липня

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Оболонський райсуд Києва переніс на 6 липня засідання у справі про екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Водночас захист колишнього глави держави має намір повторно просити суд встановити відеозв'язок з ним.

Раніше у четвер суд дозволив спеціальне (заочне) судове провадження Віктора Януковича.

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", - відзначив суддя Владислав Дев'ятко.

Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що його підзахисний не прибув до суду в Росії для участі у засіданні Оболонського райсуду Києва у режимі відеоконференції через "поважні причини".

"Перш за все, у зв'язку з відсутністю належного виклику, зробленого згідно з європейською конвенцією про правову допомогу", - сказав адвокат.

Віктора Януковича звинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.