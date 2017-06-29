Реєстрацію електронних кабінетів абітурієнтів відкрили

Копирайт изображения UNIAN Image caption На відміну від ЗНО, подача заяв на вступ відбувається в електронній формі

Реєстрацію електронних кабінетів для вступу до вишів відкрили. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

"Кібератака трохи збила нам нормальний темп роботи, але зараз вже все гаразд", - написала вона на Facebook.

За словами міністра, наразі відкрито 1 300 кабінетів.

"Хочу ще раз звернутися до абітурієнтів і нагадати, що реєстрація триватиме до 26 липня. При цьому подача електронних заяв починається аж з 12 липня. Часу вистачить усім!" - додала пані Гриневич.

Вона опублікувала посилання на інструкцію щодо того, як відкрити свій кабінет.

Окрім того, у міністерстві організували роботу "гарячих телефонних ліній" щодо вступної кампанії 2017.

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Раніше у четвер в міносвіти повідомили, що через масштабну кібератаку, від якої постраждали державні та приватні установи в Україні й інших країнах, з міркувань безпеки міністерство запровадило тимчасові обмеження в роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Цього року вступники подають заяви в електронній формі. Кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності.

Докладніше про цьогорічну вступну кампанію - у матеріалі ВВС Україна "Коефіцієнти та спецумови - особливості вступної кампанії-2017".