Організатори Євробачення готують санкції проти України через Росію - Аласанія

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Організатори "Євробачення" готують проти України санкції через недопуск до конкурсу учасниці від Росії Юлії Самойлової, яка порушила українські закони, виступаючи в анексованому Криму. Про це повідомив голова Суспільного мовлення Зураб Аласанія у Facebook.

"Ранок почався з не дуже приємних новин для UA:PBC. Схоже, на нас таки чекають санкції за "незабезпечення участі в Євробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової", - написав Аласанія.

Він додав, що сумнівається, що держава в обличчі СБУ захоче розділити з UA:PBC цю "колізію".

"Європейська спілка мовників" просто стає в чергу разом із РФ (яка теж, за нашою інформацією, готує свій окремий позов, караючи UA:PBC з політичних причин), Євроньюз, який протягує лапки за боргами імені Азарова, і багатьома іншими охочими придушити в колисці ледь народженого Суспільного мовника", - підсумував очільник UA:PBC .

Раніше організатори "Євробачення" повідомляли, що санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві.

Заборона в'їзду

СБУ заборонила в'їзд до України на три роки пані Самойловій. У червні 2015 року вона брала участь у концерті в анексованому Криму.

Самойлову обрали представником Росії на "Євробаченні" за підсумками конкурсу, який проводив "Первый канал". До цього співачка і композитор, яка народилася в 1989 році, неодноразово перемагала в різних музичних конкурсах. Співачка з дитинства пересувається на інвалідному візку і має першу групу інвалідності.

Європейська мовна спілка раніше пропонувала Росії варіант віддаленої участі Юлії Самойлової або замінити її на іншого учасника. Москва від цього варіанту відмовилась.

В "Національній суспільній телерадіокомпанії України" закликали Європейську мовну спілку поважати суверенітет України.

"Відвідавши Крим без дозволу української влади, Юлія Самойлова порушила суверенітет і закони України. Крім Російської Федерації, жодна інша країна, суспільні мовники якої входять до Європейської мовної спілки, не має підстав оскаржувати таку кваліфікацію дій Юлії Самойлової, оскільки жодна європейська країна не визнає належності Криму Російській Федерації", - йшлося у заяві НСТУ.