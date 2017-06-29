Росія назвала новий британський авіаносець зручною мішенню

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Капітан корабля HMS Queen Elizabeth Джеррі Кід каже, що це не просто корабель, а ціла морська база

Росія назвала новий авіаносець британського Королівського флоту "всього лиш зручною великою мішенню в морі".

Так речник російського міністерства оборони генерал-майор Ігор Конашенков відповів британським урядовцям на їхню критику застарілого російського авіаносця "Адмірал Кузнецов".

Авіаносець "Королева Єлизавета" (HMS Queen Elizabeth) у понеділок увечері вперше вийшов у море з корабельні Росайт у Шотландії.

Згодом британський міністр оборони Майкл Феллон назвав "Адмірала Кузнецова" старим. Минулого року російський корабель проплив Ла-Маншем на шляху до Середземного моря.

26-річний російський авіаносець рідко куди виходить без супроводу буксира - на випадок, як він поламається.

У жовтні минулого року авіаносець "Кузнецов" входив до складу російської флотилії, яка на шляху до територіальних вод Сирії пропливла Північним морем, Ла-Маншем і Середземним морем.

Густий чорний дим корабля радянських часів тоді викликав хвилю глузливих коментарів у соцмережах.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зйомка з повітря: російська група кораблів на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнецов" перетинає британські територіальні води

Літаки з "Кузнецова" бомбардували позиції повстанців на території Сирії, що, за словами Феллона, зробило його "кораблем ганьби". Це єдиний авіаносець у ВМФ Росії.

Російська авіація дала президенту Башару Асаду суттєву перевагу над силами повстанців, частину з яких підтримують держави Заходу.

Росіяни "позаздрять"

Генерал-майор Конашенков сказав, що ремарки пана Фаллона про авіаносець HMS Queen Elizabeth "засвідчили явний брак знань у мореплавстві".

"На відміну від авіаносця "Адмірал Кузнецов", озброєного системами ППО, оборони проти субмарин і, що найважливіше, системою оборони проти ракет "Граніт", британський авіаносець є всього лиш зручною великою морською мішенню", - сказав російський речник.

Державне російське телебачення потім повідомило, що ці коментарі начебто були явно іронічними. "Вони порівняли британський корабель до бджолиної матки, яка є всього лиш зручною мішенню в морі, тому що "Єлизавета" здатна запускати літаки лише тоді, коли її оточує рій кораблів захисту",

Корабель HMS Queen Elizabeth, який коштував £3 млрд ($3,8 млрд) - найпотужніший в історії британського Королівського флоту. Його корабель-напарник "Принц Уельський" (HMS Prince of Wales) зараз будуєтьмя на верфі в Росайті.

У статті в газеті Daily Telegraph пан Феллон написав: "Коли ви бачили, як той старий ветхий "Кузнецов" пропливав Ла-Маншем кілька місяців тому, то, гадаю, зрозумієте, що росіяни дивитимуться на цей корабель [HMS Queen Elizabeth] з певною заздрістю".

"Ми вживемо всіх заходів, щоб не допустити їх (росіян. - Ред.) близько, але гадаю, що вони захоплюватимуться цим кораблем", - додав пан Феллон.