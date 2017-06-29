У США дівчина випадково вбила бойфренда для ролика на YouTube
19-річна мешканка Міннесоти Моналіза Перез під час зйомки відеоролика для YouTube випадково застрелила свого 22-річного хлопця Педро Руїза.
Як повідомили в поліції, пара вирішила зняти відеролик, на якому Перез стріляє в Руїза з пістолета через товсту книгу, вважаючи, що вона зупинить кулю. Для цього вони взяли енциклопедію у твердій обкладинці і пістолет великого калібру Desert Eagle.
Щоб зняти ролик, молоді люди встановили в кімнаті дві камери. Свідками пострілу стали трирічна дитина пари і близько 30 сусідів, які зібралися подивитися на "трюк".
Коли Моналіза Перез вистрілила, куля пробила книгу і влучила Руїзу в груди. Дівчина відразу зателефонувала в 911, однак врятувати чоловіка не вдалося.
Перез розповіла поліції, що ідея зняти таке відео для YouTube виникла у Руїза. За день до трагедії вона згадувала про це у Twitter.
"Ми з Педро, схоже, збираємося зняти одне з найнебезпечніших відео. Це ЙОГО ідея, не МОЯ", - написала тоді дівчина.
Пані Перез стверджує, що чоловік переконав її у тому, що трюк не несе небезпеки, й він вже робив його раніше. За словами дівчини, Педро Руїз показував їй іншу книгу, яку куля не пробила наскрізь.
Як розповіла тітка загиблого чоловіка Клаудія Руїз, за допомогою цього відеоролика пара хотіла підвищити популярність свого каналу на YouTube і залучити більше підписників.
"Вони любили один одного. Цього не повинно було статися", - сказала жінка в інтерв'ю американському телеканалу KVLY.
Вона також повідомила, що намагалася відмовити племінника від небезпечного трюку.
Пара завела власний відеоблог на YouTube в березні 2017 року, щоб "показати життя молодих людей, які рано стали батьками" (з опису каналу).
Самого відео з пострілом на каналі немає.
Останнє відео на каналі було завантажене кілька днів тому й має назву "Страшні трюки на ярмарку, частина перша".
Тепер Моналізі Перез, яка знаходиться на сьомому місяці вагітності, загрожує до 10 років позбавлення волі й штраф до 20 тисяч доларів.
Дівчину відпустили додому під заставу в 7 тисяч доларів. Вона постане перед судом 5 липня.