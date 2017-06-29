Вердикт присяжних у справі Нємцова: підсудні винні

Копирайт изображения Getty Images Image caption П'ять підсудних

У Московському окружному військовому суді колегія присяжних винесла свій вердикт у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Всіх п'ятьох підсудних - Заура Дадаєва, Анзора Губашева, Шадіда Губашева, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва - визнали винними в скоєнні цього злочину в складі організованої злочинної групи.

Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Віктор Нехезін.

Опозиційного політика вбили 27 лютого 2015 року в центрі Москви.