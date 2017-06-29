Вердикт присяжних у справі Нємцова: підсудні винні
У Московському окружному військовому суді колегія присяжних винесла свій вердикт у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Всіх п'ятьох підсудних - Заура Дадаєва, Анзора Губашева, Шадіда Губашева, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва - визнали винними в скоєнні цього злочину в складі організованої злочинної групи.
Про це повідомив кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Віктор Нехезін.
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Опозиційного політика вбили 27 лютого 2015 року в центрі Москви.