У Львові блискавка вразила чотирьох людей: двоє загинули

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У Львові під час грози загинули двоє людей, ще двох з опіками госпіталізували. Про це повідомили у Нацполіції.

Блискавка вдарила близько 15.00 у мікрорайоні "Левандівка" біля місцевого озера.

Від сильного розряду на місці загинув батько з донькою. Ще двох осіб з травмами забрала "швидка".

На місці працюють слідчі.