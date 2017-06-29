У Львові блискавка вразила чотирьох людей: двоє загинули
- 29 червня 2017
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У Львові під час грози загинули двоє людей, ще двох з опіками госпіталізували. Про це повідомили у Нацполіції.
Блискавка вдарила близько 15.00 у мікрорайоні "Левандівка" біля місцевого озера.
Від сильного розряду на місці загинув батько з донькою. Ще двох осіб з травмами забрала "швидка".
На місці працюють слідчі.