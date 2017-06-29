У Кремлі заявили, що захищатимуть "законні права" полоненого росіянина

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Під своїм ім'ям в мережі "Однокласники" Агеєв опублікував у квітні і травні кілька своїх фотографій із символікою військової розвідки

У Кремлі заявили, що Росія має намір захищати "законні права" взятого в полон у Луганській області росіянина Віктора Агєєва. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Я не маю такої інформації. Не знаю, але можу припустити, що безумовно, як і щодо всіх громадян Росії, очевидно, вживатимуться заходи щодо захисту законних прав", - сказав пан Пєсков.

24 червня на Луганщині українські військові ліквідували диверсійну групу сепаратистів і кількох захопили в полон. Пізніше Міноборони України заявило, що серед полонених є росіянин, якого звати Віктор Агєєв і він є чинним військовослужбовцем РФ.

Інформацію про те, що Віктор Агєєв в березні 2017 року підписав контракт і продовжив службу в Батайську Ростовської області Російській службі Бі-бі-сі підтвердила матір військовослужбовця, його колишні товариші по службі та друзі.

Міністерство оборони Росії заперечило, що затриманий є кадровим російським військовим.

Згодом полоненого росіянина передали до СБУ. Проти нього відкрито провадження за статтею про вчинення теракту.